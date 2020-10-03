ВОЗ не приветствует введения жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса

Эксперты отмечают негативные последствия на экономику.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что российские власти не должны вводить жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В организации осознают, что ограничения негативно сказываются на экономике. Нужно действовать, оглядываясь на серьезность эпидемиологической обстановки, но нельзя допускать локдауна. Это может повлиять в том числе на работу системы здравоохранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленэкспо в случае необходимости готовы принять коронавирусных больниц. В помещениях смогут лечиться 2,5 тысячи пациентов.