ВОЗ не приветствует введения жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса

ВОЗ не приветствует введения жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Эксперты отмечают негативные последствия на экономику.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что российские власти не должны вводить жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В организации осознают, что ограничения негативно сказываются на экономике. Нужно действовать, оглядываясь на серьезность эпидемиологической обстановки, но нельзя допускать локдауна. Это может повлиять в том числе на работу системы здравоохранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленэкспо в случае необходимости готовы принять коронавирусных больниц. В помещениях смогут лечиться 2,5 тысячи пациентов.

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