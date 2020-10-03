В Ленэкспо в случае необходимости готовы принять коронавирусных больниц

В Ленэкспо в случае необходимости готовы принять коронавирусных больниц
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

В помещениях смогут лечиться 2,5 тысячи пациентов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером о передаче под госпиталь помещений Ленэкспо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что часть корпусов готовы в случае чего принять больных средней тяжести и тяжелых инфицированных.

«Корпуса 1, 2 и 3 предусмотрены для «легких» пациентов. Персонал подобран. Временный госпиталь готов, в общей сложности он даст нам порядка 2500 коек»,

— рассказал глава города.

Беглов добавил, что в городе готовы 4640 коек, из них свободны 844. Власти могут развернуть около восьми тысяч коек, но надеются, что это не понадобится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19.

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