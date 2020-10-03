В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19

В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19
Граждан просят использовать индивидуальные средства защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России ежедневно обновляются данные по коронавирусу. За минувшие сутки в стране выявили 9 859 случаев заражения, 174 человека не смогли побороть болезнь, выписано по выздоровлению 5 563 человека.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Согласно данным федерального оперативного штаба по предупреждению распространения заболевания, наибольший прирост инфицированных произошел в Москве (2 884), Санкт-Петербурге (358), Московской области (259).

Всего с начала пандемии с России заболели 1 204 502 человека, умерли 21 251 человек, выздороветь смогли 975 859 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат раскрыл смертельную статистику по коронавирусу в августе. В последний месяц лета смертность от коронавируса в России значительно снизилась по сравнению с июльскими показателям.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и ...
Барриос после матча со «Спартаком» уедет играть за сборную Колумбию
В Петербурге лучшие педагоги получат премии
Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов
Ольга Бузова нуждается в операции на ноги из-за участия в «Ледниковом ...
В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19
В Ленобласти шестеро занимались продажей наркотиков: их задержали
«Отличный ракурс»: Асмус показала фанатам сексуальный снимок