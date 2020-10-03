В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19

В России ежедневно обновляются данные по коронавирусу. За минувшие сутки в стране выявили 9 859 случаев заражения, 174 человека не смогли побороть болезнь, выписано по выздоровлению 5 563 человека.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Согласно данным федерального оперативного штаба по предупреждению распространения заболевания, наибольший прирост инфицированных произошел в Москве (2 884), Санкт-Петербурге (358), Московской области (259).

Всего с начала пандемии с России заболели 1 204 502 человека, умерли 21 251 человек, выздороветь смогли 975 859 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат раскрыл смертельную статистику по коронавирусу в августе. В последний месяц лета смертность от коронавируса в России значительно снизилась по сравнению с июльскими показателям.