Росстат раскрыл смертельную статистику по коронавирусу в августе

Росстат раскрыл смертельную статистику по коронавирусу в августе
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В августе смертность от коронавируса в России значительно снизилась по сравнению с июльскими показателями. Соответствующие данные представил Росстат.

Так, в последний месяц лета жертвами Covid-19 в стране стали 3 222 человека, что на 36,5% меньше, чем в июле. Кроме того, коронавирус предполагается как основная причина смерти в августе в 641 случае. Это на 37,2% меньше по сравнению с данными месяцем ранее.

Кроме того, в августе СOVID-19 являлся сопутствующим заболеванием и ускорил смерть 1 078 инфицированных, что на 12,9% меньше июльских показателей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили 28 781 человека. Под наблюдением специалистов находится 2676 человек. Из них 33 — в обсерваторе, 695 — контактные, 1948 — на самоизоляции.

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