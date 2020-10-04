Еще 392 случая COVID-19: Петербург на втором месте по числу новых заболевших

Еще 392 случая COVID-19: Петербург на втором месте по числу новых заболевших
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние сутки в Петербурге нашли еще 392 инфицированных коронавирусом местных жителя. Северная столица остается на втором месте в рейтинге по приросту новых случаев заражения среди регионов России.

Согласно оперативным данным на утро воскресенья, 4 октября, по числу новых случаев коронавируса за сутки по-прежнему лидирует Москва, где зарегистрировали 3327 положительных тестов. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область с 296 случаями заражения. В Ленинградской области коронавирусом заболели еще 78 человек.

Общее число заболевших в городе на Неве достигло 44 358. За время пандемии вылечиться удалось 29 743 переболевшим людям. Летальным исходом болезнь обернулась для 3 059 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали еще 21 тысячу человек.

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