В РПЦ убеждены, что тело Ленина однажды похоронят

Священнослужители предложили в таком случае сделать из мавзолея музей.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, при каких условиях станет возможно захоронение тела Владимира Ленина. Он считает, что это станет возможным только тогда, когда в обществе на этот счет сложится единое мнение. Иларион добавил, что Ленину точно не место на Красной площади и было бы логичнее открыть в мавзолее музей массовых репрессий. При этом он понимает, что для некоторых тело политика все еще остается святыней. Представитель РПЦ призвал считать с чувствами этих людей и действовать осторожно.

«Если сейчас тело Ленина будет вынесено из Мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, которых тело Ленина остается святыней»,

— пояснил Иларион.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса.