В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей". Фото: Baltphoto

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей". Фото: Baltphoto

Представители Русской православной церкви (РПЦ) предложили установить мораторий на аборты на время пандемии коронавирусной инфекции.

Этот вопрос обсуждался на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В качестве аргумента ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов использовал тот факт, что аборт не является плановым хирургическим вмешательством и не относится к лечебным процедурам, передает РИА Новости. Кроме того, аборт подвергает опасности жизнь и здоровье матери и будущего ребенка.

Также, в условиях пандемии процедура может способствовать распространению коронавирусной инфекции, считают в РПЦ. Помимо этого, священнослужители призывают отказаться от проведения процедуры ЭКО в неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

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