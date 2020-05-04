Священнослужитель умер от коронавируса в Москве

Священнослужитель умер от коронавируса в Москве
Митрополит Иона. Фото: wikipedia.org

Бывший астраханский митрополит Иона ушел из жизни в ночь на 4 мая в российской столице. Ему было 78 лет.

Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), по предварительной информации, причиной стали осложнения от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа.

Смерть митрополита наступила в московской больнице №50. Он был почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве и благочинным Троицкого округа Москвы. По его инициативе уникальный храм середины XVIII века был реконструирован и расширен, что вызвало нарекания архитекторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев.

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