Священнослужитель умер от коронавируса в Москве

Бывший астраханский митрополит Иона ушел из жизни в ночь на 4 мая в российской столице. Ему было 78 лет.

Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), по предварительной информации, причиной стали осложнения от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа.

Смерть митрополита наступила в московской больнице №50. Он был почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве и благочинным Троицкого округа Москвы. По его инициативе уникальный храм середины XVIII века был реконструирован и расширен, что вызвало нарекания архитекторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев.