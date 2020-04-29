Ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев

В среду, 29 апреля, в Москве скончался протоиерей настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев. Ему было 83 года.

Обо всем сообщает сын умершего протоиерея Николай Бреев на своей странице в фейсбуке. Духовник православных священнослужителей ушел из жизни на 84-м гожу жизни. Его смерть наступила в одном из столичных медучреждений.

Ранее Георгию Брееву диагностировали двустороннюю пневмонию, и из-за вызванных ей осложнений протоиерей поместили в реанимационное отделение. У него взяли несколько анализов на коронавирус, результаты которых дали отрицательные результаты.

Несколько дней назад его сын писал в соцсетях, что Бреев был в тяжелом состоянии на протяжении последних 1,5 недель. Какое-то время он провел на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы. Тогда его сын написал, что лечение отца дает положительные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом.