Ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев

Ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев
Протоиерей настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев. Фото: facebook.com/nikolay.breev

В среду, 29 апреля, в Москве скончался протоиерей настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев. Ему было 83 года.

Обо всем сообщает сын умершего протоиерея Николай Бреев на своей странице в фейсбуке. Духовник православных священнослужителей ушел из жизни на 84-м гожу жизни. Его смерть наступила в одном из столичных медучреждений.

Ранее Георгию Брееву диагностировали двустороннюю пневмонию, и из-за вызванных ей осложнений протоиерей поместили в реанимационное отделение. У него взяли несколько анализов на коронавирус, результаты которых дали отрицательные результаты.

Несколько дней назад его сын писал в соцсетях, что Бреев был в тяжелом состоянии на протяжении последних 1,5 недель. Какое-то время он провел на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы. Тогда его сын написал, что лечение отца дает положительные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом.

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