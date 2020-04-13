18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом

О том, в каком состоянии находятся священники, ничего не говорится. Фото: Официальный сайт Московского патриархата

О том, в каком состоянии находятся священники, ничего не говорится. Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Еще у 21 человека выявлены симптомы заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в понедельник в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. На данный момент коронавирус выявили у 18 священников и монахов Московской епархии, еще у 21 человека есть симптомы, их диагноз только предстоит узнать.

Непонятно, в каком состоянии находятся священнослужители. Напоминаем, что до этого в церкви просили верующих оставаться дома и лишний раз никуда не выходить.

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