18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом

18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом
О том, в каком состоянии находятся священники, ничего не говорится. Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Еще у 21 человека выявлены симптомы заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в понедельник в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. На данный момент коронавирус выявили у 18 священников и монахов Московской епархии, еще у 21 человека есть симптомы, их диагноз только предстоит узнать.

Непонятно, в каком состоянии находятся священнослужители. Напоминаем, что до этого в церкви просили верующих оставаться дома и лишний раз никуда не выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РПЦ рассказали как освятить вербу в домашних условиях. Для этого нужно прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить ветки святой водой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус московская епархия священники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудники Большого театра заболели коронавирусом
В ВОЗ заявили, что маски могут быть опасны
В ДТП на Дунайском пострадали двое маленьких детей
СК возьмется за поиски фейков о коронавирусе во всех регионах России
18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом
В Петербурге мужчина с сайта знакомств избил репетитора
На Благодатной спасли котенка, забравшегося на дерево
Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса