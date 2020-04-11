В РПЦ рассказали как освятить вербу в домашних условиях

Верба. Фото: Рixabay
Верба. Фото: Рixabay

В условиях существующей тяжелой эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу, верующим стоит временно отказаться от посещения храмов. Поэтому многие прихожане не смогут лично присутствовать в церквях во время праздника Входа Господня в Иерусалим.

В связи с этим, освятить вербу можно находясь дома. Для этого нужно прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить ветки святой водой. Об этом сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в своем Telegram-канале.

В субботу верующие вспоминают чудо воскрешения Лазаря. Его вернул к жизни Христ за неделю до Пасхи. Именно с вербой народ встретил воскресителя в Иерусалиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ призывает прихожан молиться дома. Это необходимо для обеспечения безопасности прихожан.

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