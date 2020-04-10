РПЦ призывает прихожан молиться дома

Несмотря на то, что запрета на посещение храмов нет, от посещения богослужений лучше воздержаться.

Скоро для верующих россиян состоятся важные события, включая вербное воскресенье и праздник Пасхи. Но эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране непростая. Из-за этого, рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси, созданная для координации работы церковных объектов во время эпидемии коронавируса, направила рекомендации во все епархии Русской православной церкви. В них духовенства монастырей просят призывать граждан молиться дома, пока не будут сняты ограничения.

Стоит подчеркнуть, что это только рекомендации. Если в регионах эпидемиологическая обстановка находится в пределах нормы, то прихожане могут посещать храмы при условии обеспечения их безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ недовольны запретом посещения храмов в Петербурге.