В РПЦ недовольны запретом посещения храмов в Петербурге

В РПЦ недовольны запретом посещения храмов в Петербурге
В РПЦ недовольны таким решением. Фото: Pixabay

Принятое решение на фоне пандемии считают антиконституционным.

Об этом стало известно 26 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе правового управления Московской Патриархии. Там заявили, что считают неправильным запрещать верующим посещать религиозные учреждения из-за коронавируса. В церкви убеждены – такие запреты недопустимы и даже антиконституционны.

Напоминаем, что с 28 марта по 5 апреля будут каникулы, из-за которых закроются магазины, рестораны, церкви и прочие общественные места. Таким образом хотят противостоять распространению инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца. Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.

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