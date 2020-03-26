Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца

Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца
Супруги самоизолировались. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает The Daily Mail, ссылаясь на собственные источники. Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца. Она опасается, что муж заразится коронавирусом. Сам принц Гарри опечален грустной новостью, но поделать ничего не может.

Сейчас пара находится в самоизоляции в частном особняке в Канаде. Весь обслуживающий персонал носит медицинские маски и латексные перчатки.

«Меган и Гарри работают с некоммерческой организацией по психическому здоровью, чтобы создать онлайн-систему для поддержки наиболее уязвимых людей. Таких, как матери, страдающие от послеродовой депрессии»,

—заявил источник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл может озвучить персонажа в «Симпсонах». Примечательно, что в январе актриса заключила контакт с компанией Disney в рамках которого будет озвучивать персонажей мультфильмов.

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