Меган Маркл может озвучить персонажа в «Симпсонах»

Продюсер всемирно известного мультсериала Эл Джин готов предложить Маркл сотрудничество. Джин сообщил, что в курсе желания супруги принца Гарри продолжать заниматься озвучиванием. Поэтому, звезде «Форс-мажоров» стоит связаться с продюсером, который открыт для обсуждения деталей. Об этом сообщает Mirror.

Примечательно, что в январе актриса заключила контакт с компанией Disney в рамках которого будет озвучивать персонажей мультфильмов.

Заинтересовалась Маркл профессией актера озвучивания год назад после того как посетила премьеру новой версии легендарного «Короля льва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II. В имении в Шотландии соберется вся королевская семья. Стало быть, отношения в семье становятся теплее, несмотря на все недавние события.