Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II

Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II
Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Семья приняла приглашение провести время в имении королевской семьи.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем пишет зарубежное издание The Sunday Times. Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести каникулы в Шотландии в имении королевской семьи вместе с Елизаветой II. Отмечается, что вместе с супругами приедет и их сын, который проведет время с прабабушкой и дедушкой. В резиденцию собираются также принц Уильям с женой и детьми.

Кажется, взаимоотношения между родственниками налаживаются. Прошлым летом принц Гарри и его жена отказались проводить август с королевской семьей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри. Источники уверяют, что скоро они воссоединяться, да и Маркл некогда будет скучать, ведь она едет к сыну.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елизавета II меган маркл принц гарри
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-зависимая Дана Борисова и Джигане: «Финала три»
Максим Виторган любит Нино за целлюлит и аппетит
Дочка Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик
Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II
Джиган после скандала с рехабом пошел гулять с новорожденным сыном
«Аэрофлот» перестанет летать в ряд стран из-за коронавируса
Общежитие Мечникова откроется после карантина 17 марта
Лукашенко не хочет закрывать границы страны