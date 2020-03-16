Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II

Семья приняла приглашение провести время в имении королевской семьи.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем пишет зарубежное издание The Sunday Times. Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести каникулы в Шотландии в имении королевской семьи вместе с Елизаветой II. Отмечается, что вместе с супругами приедет и их сын, который проведет время с прабабушкой и дедушкой. В резиденцию собираются также принц Уильям с женой и детьми.

Кажется, взаимоотношения между родственниками налаживаются. Прошлым летом принц Гарри и его жена отказались проводить август с королевской семьей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри. Источники уверяют, что скоро они воссоединяться, да и Маркл некогда будет скучать, ведь она едет к сыну.