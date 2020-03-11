Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри

Она уехала в Канаду к маленькому сыну, а супруг пока остался в Британии.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «7 дней». Меган Маркл и принц Гарри поехали в Великобританию, чтобы принять участие в последнем официальном мероприятии. Все думали, что после этого они тут же покинут страну и вернуться в Канаду, но туда отправилась только Меган Маркл – паре пришлось расстаться на какое-то время. По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно.

Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом. Источники уверяют, что скоро они воссоединяться, да и Маркл некогда будет скучать, ведь она едет к сыну.

Напоминаем, что об отречении объявили 8 января. С тех пор Маркл и Принц Гарри живут в Канаде вместе со своим сыном. Елизавета II заявила, что они могут вернуться, если того захотят – никто не будет против.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл впервые поедет в Великобританию после отречения от королевских привилегий.