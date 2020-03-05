Меган Маркл впервые поедет в Великобританию после отречения от королевских привилегий

Герцогиня Сассекская и ее супруг отправятся туда, чтобы принять участие в мероприятии.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает Daily Mail. Маркл и ее муж Принц Гарри впервые после отречения от королевских привилегий поедут в Великобританию, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном спортивным достижениям раненных и больных военнослужащих. Супруги должны там присутствовать, так как они должны исполнять свои обязанности до конца текущего месяца.

Напоминаем, что об отречении объявили 8 января. С тех пор Маркл и Принц Гарри живут в Канаде вместе со своим сыном. Елизавета II заявила, что они могут вернуться, если того захотят – никто не будет против.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Меган Маркл считает поведение дочери «оскорблением для всего британского народа».