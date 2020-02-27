Отец Меган Маркл считает поведение дочери «оскорблением для всего британского народа»

Отец Меган Маркл считает поведение дочери &#171;оскорблением для всего британского народа&#187;
"Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа", - считает отец Маркл. Фото: Instagram @duchessofsussex_daily

Недовольство отца супруги принца Гарри вызвал тот факт, что Меган пожаловалась на запрет королевы Елизаветы II на использование бренда королевской семьи в коммерческих целях.

После скандального заявления о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказывают от титула королевской фамилии и соответствующих привилегий, Елизавета II запретила супругам использовать словосочетание Sussex Royal в целях извлечения финансовой выгоды.

Однако Меган и Гарри отреагировали на это неожиданным образом. Муж и жена заявили, что власти Великобритании не могут запретить им использовать слово Royal за границей. Правда, при этом оба подчеркнули, что добровольно отказываются от коммерческого использования слова «королевский».

Томас Маркл, отец Меган, рассказал, что крайне опечален поступком дочери и ее супруга. «У них нет права говорить с королевой так, как они говорили», — считает мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лика Стар рассказала, как Примадонна разрушила её карьеру.

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