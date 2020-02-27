Лика Стар рассказала, её карьеру разрушила Алла Пугачева

Лика Стар рассказала, её карьеру разрушила Алла Пугачева
Фото: YouTube/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg

Хип-хоп-исполнительница Лика Стар уверена, что её музыкальную карьеру загубила Примадонна, узнав о романе Лики с Владимиром Пресняковым.

Столь недоброжелательная реакция Аллы Пугачевой была вызвана тем, что когда она узнала об отношениях Лики Стар и Преснякова, последний являлся мужем её дочери, Кристины Орбакайте. Вероятно, Примадонна была опечалена также фактом, что избранницей Преснякова стала именно Лика, которую Пугачева прочила в свои преемницы.

О конфликте с Аллой Борисовной, стоившей Лике карьеры, звезда 90-х рассказала в программе «Судьба человека». При этом она отметила, что злополучный роман с Пресняковым оказался скоротечным, однако её довольно быстро внесли в черный список российского шоу-бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный заложил свой внедорожник незадолго до официального заявления о разводе с Агатой Муцениеце.

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Лика Стар рассказала, её карьеру разрушила Алла Пугачева
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