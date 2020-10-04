Киселев призвал судить Навального за клевету и позвал его домой

Телеведущий ждет возвращения оппозиционера в Россию.

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Алексея Навального нужно судить за клевету. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что для разъяснения ситуации нужно собрать и изучить все документы, только тогда будет установлена истина.

«Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!»

— написал Киселев.

Напоминаем, что телеведущий ночевал в номере, в котором спал Навальный в Томске перед тем, как ему стало плохо в самолете. Киселев убежден, что если бы в гостинице был яд, то он не смог бы находиться там.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия оценила шансы введения санкций против России из-за инцидента с Навальным. Власти ждут подтверждения результатов исследования проб оппозиционера.