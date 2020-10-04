Игроки «Наполи» не приехали на матч с «Ювентусом» из-за коронавируса

Матч третьего тура чемпионата Италии оказался сорван по причине невыхода на поле футболистов клуба «Наполи».

Игра должна была начаться в Турине в 21:45. Игроки «старой синьоры» успели приехать на стадион, но соперников дождаться так и не смогли. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, ранее стало известно о положительных результатах тестирования на коронавирусную инфекцию у двух футболистов «Наполи» — Элифа Элмаса и Петра Зелинского. Помимо этого, оказался инфицирован и один сотрудник клуба.

Известно, что руководители «Наполи» обращались к «Ювентусу» и организаторам чемпионата с просьбой о переносе матча. К сожалению, она удовлетворена не была.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женский «Зенит» уступил «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка России. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Первый и решающий гол был забит на 19 минуте Кристиной Машковой.