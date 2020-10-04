Эксперты прогнозируют выявление новых неожиданностей коронавирусной инфекции

Недавно зафиксированный воспалительный синдром MIS-A, который специалисты связали с последствиями от инфицирования COVID-19 может стать далеко не последним обнаруженным осложнением.

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что медики могут столкнуться еще не с одним неожиданным последствием негативного влияния коварного патогена на организмы пациентов. Все дело в том, что вирус является новым и малоизученным, поэтому человечеству только предстоит в полной мере разобраться, какие угрозы он в себе таит. Об этом сообщает РБК.

Напомним, ранее американские ученые заявили об обнаружении у инфицированных пациентов острого воспалительного синдрома. Как правило, он фиксируется у больных на 14-37 сутки после заражения и сопровождается аритмией и болями в животе. При этом, врачам только предстоит выяснить, является синдром сигналом тяжелой формы болезни или все же последствием, возникающим после выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал снятие ограничений по коронавируса.