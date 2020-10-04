Вирусолог спрогнозировал снятие ограничений по коронавируса

Вирусолог спрогнозировал снятие ограничений по коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Он считает, что частичные ограничения останутся с россиянами еще на год или два.

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, как долго россияне будут вынуждены жить в условиях ограничения, введенных в связи с пандемией коронавируса. В беседе с Ura.ru он заявил, что частичные ограничения останутся в стране еще на год или даже два – нужно время, чтобы люди научились пользоваться вакцинами.

Ограничения нужны, чтобы снизить нагрузку на медиков. При этом Чепурнов не поддерживает введения карантина, так как это негативно скажется на экономике. Эксперт добавил, что пока неизвестно, насколько эффективна вакцинация.

Разные уколы будут давать иммунитет разной силы и длительности, убежден он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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