Основатель бренда Kenzo скончался от коронавирусной инфекции

Основатель бренда Kenzo скончался от коронавирусной инфекции
Кендзо Такада. Фото: instagram.com/kenzotakada_official/

Японский модельер, создатель одного из самых узнаваемых брендов в мире Kenzo Кендзо Такада ушел из жизни во Франции.

Кендзо умер в американской больнице в Нёйи-сюр-Сен в воскресенье, 4 октября, на 82 году жизни. Известно, что причиной гибели стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Monde с ссылкой на слова официального представителя почившего модельера.

Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в Японии. После окончания школы моды в Токио — колледжа Бунка, Такада в 1965 году переезжает в Париж. Уже в 1970 году его ждет успех — журнал Elle публикует на обложку фотографию модели с первой выставки женской одежды перспективного модельера. В этом же году Такада создает свой бренд и открывает первый бутик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавируса.

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