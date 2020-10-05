Тесты на коронавирус сдали еще 13,6 тыс. жителей Петербурга

Петербургские специалисты продолжают проводить обследование граждан на коронавирусную инфекцию. Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 опубликовал последние данные.

Согласно информации на 10 утра понедельника, 5 октября, за минувшие сутки тестирование на коронавирус в Северной столице прошли 13 686 человек. Стало известно, что в Петербурге продолжается наблюдение за здоровьем 2470 пациентов, которые могут быть заражены коронавирусом, либо вернулись из-за границы. Среди них 31 человек содержатся в обсерваторе, 1934 находятся на домашней самоизоляции, а 505 сидят на карантине из-за недавнего контакта с заболевшими.

За прошедшие сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 182 вызова. Получить информацию о COVID-19 можно по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог рассказал о сроках возможно повторного заражения COVID-19.