Вирусолог рассказал о сроках возможно повторного заражения COVID-19

Российский вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что организм переболевшего коронавирусом человека сохраняет иммунитет к инфекции на протяжении полугода.

Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на слова Чепурнова, у пациентов, которые перенесли COVID-19, антитела пропадают из организма через три-четыре месяца после болезни. После этого клеточный иммунитет перестает отвечать за коронавирусный антиген и те, кто переболел весной, могут вновь инфицироваться осенью.

Кроме того, Чепурнов отметил, что «надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. По словам специалиста, недавно ученые выяснили, что «сделать этого не удастся».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19.