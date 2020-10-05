Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19

Названо число жителей России, которые заявили о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, получить российскую вакцину согласны 23% россиян. В то же время 73% граждан заявили, что пока не хотят испробовать препарат на себе. А 4% ответили, что уже переболели коронавирусом и не нуждаются в прививке.

Большая часть опрошенных (93%) считает, что население должно вакцинироваться только по своей воле. И лишь 7% высказались, что прививку необходимо ставить в обязательном порядке.

Кроме того, 24% россиян сообщили, что предпочли бы вакцину отечественного производства, еще 13% хотели бы вакцинироваться иностранным препаратом. Большинство респондентов (63%) заявили, что для них важна эффективность вакцины, в не страна-производитель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса.