Петербург остался на втором месте по приросту новых случаев COVID-19

Петербург остался на втором месте по приросту новых случаев COVID-19
Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Санкт-Петербург по-прежнему сохраняет лидерские позиции в рейтинге городов по числу новых случаев заболеванием коронавируса.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что всего с начала пандемии в Петербурге выявили 44 765 заболевших. В частности, число новых пациентов за последние сутки составило 407 человек.

Таким образом, Петербург остался на втором месте в рейтинге, уступив только Москве.

Отметим, что в России за все время выявили более 1,2 миллиона заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала об опасности ношения одной и той же маски длительное время. По мнению экспертов, такой предмет защиты от коронавируса можно назвать самым опасным. Вирус в подобной среде чувствует себя очень комфортно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболевшие инфекция коронавирус в петербурге новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки зарегистрировали 14 смертей от коронавируса
Коронавирусом заразились еще 407 петербуржцев
Фитнес-тренер пойдет под суд за кражу золота из шкафчика
Петербург остался на втором месте по приросту новых случаев COVID-19
Приставы взыскали 142 тысячи с кафе, которое не хотело отдавать ...
Впадающую в залив на Камчатке реку проверили на вредные вещества
День рождения «Мойки78» началось с подарков чиновникам
Тесты на коронавирус сдали еще 13,6 тыс. жителей Петербурга