Петербург остался на втором месте по приросту новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург по-прежнему сохраняет лидерские позиции в рейтинге городов по числу новых случаев заболеванием коронавируса.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что всего с начала пандемии в Петербурге выявили 44 765 заболевших. В частности, число новых пациентов за последние сутки составило 407 человек.

Таким образом, Петербург остался на втором месте в рейтинге, уступив только Москве.

Отметим, что в России за все время выявили более 1,2 миллиона заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала об опасности ношения одной и той же маски длительное время. По мнению экспертов, такой предмет защиты от коронавируса можно назвать самым опасным. Вирус в подобной среде чувствует себя очень комфортно.