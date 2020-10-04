Врач раскритиковала людей с «опасными» масками от коронавируса

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Некоторые россияне не меняют СИЗ на протяжении долгого времени.

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, какой предмет для защиты от коронавируса можно назвать самым опасным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Она отметила, что далеко не все россияне правильно пользуются средствами индивидуальной защиты. Некоторые носят маски по 10-15 дней, иногда и дольше. Они снимают их, а затем теми же руками трогают свое лицо. Маска, которая хранится в карманах и при высоких температурах, очень опасна – вирус на ней чувствует себя очень комфортно.

Носить маску нужно не более двух часов, напомнила эксперт, и тут же утилизировать ее. После этого стоит помыть руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог спрогнозировал снятие ограничений по коронавируса. Он считает, что частичные ограничения останутся с россиянами еще на год или два.