Петербургскую компанию уличили в незаконном обороте молока

В Петербурге зафиксировали нарушение в сфере оборота молочной продукции. Фото: pixabay.com

В Петербурге зафиксировали нарушение в сфере оборота молочной продукции. Фото: pixabay.com

В Петербурге региональное управление Россельхознадзора проверило работу ООО «Молоко», которое производит и реализует молочную продукцию.

Выяснилось, что с июля по 22 сентября компания получила более 270 тонн сухого молока, ультрапастеризованного молока и масла. При этом другим компаниям площадки направили 216 тонн молочной продукции.

При этом оказалось, что ООО «Молоко» не заявляло данных по производству и фасовке пищевой продукции.

«Соответственно произведенная компанией продукция является потенциально некачественной и небезопасной», — пришли к выводу специалисты Россельхознадзора.

В результате ведомство приняло решение аннулировать регистрацию пользователя в системе «Меркурий», компанию также исключили из реестра поднадзорных объектов системы «Цербер».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россельхознадзор обнаружил нарушения в петербургском дельфинарии.