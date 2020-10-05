«Это работать не будет»: уличные художники раскритиковали идею КГА по «холстам» для стрит-арта

Концепция создания для граффитистов в Петербурге отдельно стоящих конструкций — «своего рода холстов для уличных художников», как это себе представляет комитет по градостроительству и архитектуре, — это самая слабая по отношению к стрит-арту идея. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказал лидер проекта HoodGraff Артем Бурж.

Так он прокомментировал идею чиновников, считающих, что на этих спецхолстах уличные художники смогут реализовывать свой творческий потенциал легально и без согласования на изображение.

«Это работать не будет. Может быть, получится приглашать художников порисовать — это будет выглядеть как некая галерея, но функцию свою нести она дальше не будет. Это все-таки уличное творчество, где хочется брать городские пространства. А все эти холсты больше похожи на акцию, про которую все забудут ровно через месяц после ее появления», — уверен Артем.

Руководитель HoodGraff, конечно, не отрицает, что такие «холсты» могут пригодиться, например, начинающим художникам. Но едва ли они будут популярны среди профи: «Особенно у концептуалистов, которые занимаются контемпорари артом — они к ним и близко не подойдут». Нужны, считает он, свободные площади, где люди смогут рисовать, не боясь цензуры. Разумеется, следует определить запретные темы. А еще — создать отдельную интернет-площадку для оперативного согласования изображений.

«Сейчас нет внятного регламента согласования. Это все очень условно. Согласовал с администрацией — придет КГА. Согласовал с КГА — предписание выпишет ГАТИ. То есть слишком много инстанций задействовано. Надо все очень сильно упростить и выделить стены — это самое простое, что можно сделать. Это будет первый шаг к тому, чтобы индустрия цвела. А сейчас отношение к ней, конечно, удручает», — резюмировал Артем Бурж.

К слову, рассуждая об отношении к уличным художникам в Петербурге, Артем призвал разделять понятия «граффити» и «стрит-арт»: «Граффити все-таки стараются относить к бомбингу, шрифтам и теггингу, то есть к что ни на есть нелегальному творчеству. Это все наверняка никуда не денется. Вопрос — что делать с теми художниками, которые выходят на стены, чтобы не штраф получить, а реализовать свой творческий потенциал».

Напомним, что ребята из HoodGraff в разные годы подарили Петербургу массу портретов известных людей, среди которых российский футбольный тренер Станислав Черчесов — его изображение с надписью «Ты просто космос, Стас!» появился накануне матча с Хорватией на ЧМ-2018, актер, режиссер, сценарист и ведущий Сергей Бодров, лидер группы «Кино» Виктор Цой, физик-теоретик Альберт Эйнштейн и многие другие.

Напомним, в Петербурге по поручению вице-губернатора Эдуарда Батанова ГАТИ, КГА, ОНФ и ПАО «Ленэнерго» обсудили проблему «размещения самовольных рисунков и надписей». Они, по мнению участников встречи, разрушают фасады зданий и нарушают единую городскую среду. Кроме того, действующее законодательство запрещает наносить графические изображения на выявленные объекты культурного наследия. Да, Северная столица знает и такие случаи. Например, в конце августа вандалы разрисовали стены Эрмитажа. К счастью, «художества» удалось удалить, а злоумышленников — доставить в отделение полиции.

Также в ГАТИ в очередной раз отметили, что владельцы нежилых зданий обязаны удалять самовольные надписи и рисунки сразу после их появления, иначе придется заплатить штраф. А по предложению ПАО «Ленэнерго» на следующем заседании Межведомственной комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние будет рассмотрен вопрос ужесточения контроля со стороны ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области за лицами, наносящими вандальные надписи на трансформаторные подстанции.

Координирует деятельность комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) (председатель — Владимир Григорьев) вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.