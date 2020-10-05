Петербургскую компанию будут судить за уклонение от налогов на 100 миллионов

В Петербурге прокуратура утвердила обвинение по делу об уклонении от налогов в отношении руководителей одной из компаний. Речь идет о сумме более 100 миллионов рублей.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает прокуратура Петербурга.

Уточняется, что обвинение было утверждено в отношении бывших генерального и исполнительного директоров ЗАО «КСМ Северо-Запад».

Следствие считает, что обвиняемые вносили в налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость ложные сведения. Выяснилось, что с 2013 по 2016 года они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 100 млн рублей.

Дело направят в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в налоговую Ленобласти нагрянули с обысками по делу о неуплате налогов.