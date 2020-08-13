В налоговую Ленобласти нагрянули с обысками по делу о неуплате налогов

В налоговую Ленобласти нагрянули с обысками по делу о неуплате налогов
Подробности о фигурантах дела неизвестны. Фото: Baltphoto

Сотрудники областного Следкома при содействии полицейских нагрянули с обысками в Управление ФНС 47 региона. Первой была проверка во Всеволожске, теперь начали с Гатчины.

Причиной внимания правоохранительных органов к налоговой службе кроется в расследовании дела об уклонении от уплаты налогов. В четверг, 13 августа, в течение всего дня проходили обыски в Управлении ФНС по Ленинградской области. Мероприятие проводили следователь и оперативники экономического отдела полиции.

Аналогичные действия накануне проводились в инспекции ФНС по Всеволожскому району. Отметим, что стражей порядка интересуют любые предметы и документы, которые могут иметь отношение к делу об особо крупной неуплате налогов. Уклонение правоохранители вычислили по итогам налоговой проверки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налоговое мошенничество в России может стать отдельной уголовной статьей.

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