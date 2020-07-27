В России могут ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

В Уголовном кодексе России может появиться статья «Налоговое мошенничество». Разработкой её проекта занимаются правоохранительный органы, рассказала заместитель председателя следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко.

«У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – «Налоговое мошенничество», — приводит слова Леоненко «РИА Новости».

Она подчеркнула, что вопрос на данный момент находится на стадии обсуждения, говорить о конкретных решениях пока рано.

В России к налоговым преступлениям относят статьи Уголовного кодекса с 198 по 199.2, и добавляется статья 159 — мошенничество. Леоненко отметила, что по статье 199 УК РФ виновнику грозит до шести лет свободы, по статье 159 УК РФ — до десяти лет. При этом на практике одни и те же действия могут быть квалифицированы и по 159 и по 199 статье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости.