В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

В Госдуме предложили увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направил член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

При покупке жилья работающий человек может оформить возврат НДФЛ (13%). При этом сумма не должна превышать 2 млн рублей или 3 млн, если речь идет о процентах по кредиту. Такие цифры, по словам Федорова, далеки от реальной стоимости жилья. Несоответствие особенно заметно в крупных городах, пишет RT.

Федоров предлагает вдвое увеличить суммы, с которых граждане смогут произвести налоговый вычет: с 2 млн до 4 млн и с 3 млн до 6 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налоговые поступления в России на фоне пандемии коронавируса сократились на 31,4%. Такие показатели зафиксировала ФНС.