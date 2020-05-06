В России налоговые поступления сократились на треть

В России налоговые поступления сократились на треть
Даниил Егоров. Фото: nalog.ru

В Федеральной налоговой службе сообщили, что в минувшем апреле в России резко снизилось поступление налоговых сборов. Снижение составило 31,4%.

Глава ФНС Даниил Егоров заявил на совещании с президентом, что в апреле налоговые поступления составили 1,716 трлн рублей, что на 31,4% меньше, чем показатели в апреле прошлого года. Федеральный бюджет в этом месяцу пополнился на 784,2 млрд рублей, что на 31,2% меньше, чем годом ранее. В том числе этот период на 40,8% снизились поступления по налогу на прибыль — до 438,4 млрд рублей, НДФЛ — на 14,1% (до 302,8 млрд рублей), НДС — на 26,7% (до 220,1 млрд рублей), НДПИ — на 50,8% (до 269,8 млрд рублей).

Егоров также отметил, что пострадавшие от пандемии предприниматели получат отсрочки по налогам. Автоматически их получат полтора миллиона компаний, еще более 50 тысяч компаний должны будут подать заявление в ФНС для их получения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов признал недостаток денег на поддержку предпринимателей.

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