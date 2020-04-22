Беглов признал недостаток денег на поддержку предпринимателей

В Петербурге не хватает бюджетных средств на то, чтобы оказать требуемые меры поддержки предпринимателям в условиях коронавируса. Недостаток денег признал губернатор Александр Беглов.

«Я готов деньги раздать, законы принять, все готов, но дайте деньги. Бюджет трещит по всем швам», — сказал он на заседании правительства.

Депутатам, которые возмущены недостаточной поддержкой предпринимателей в период пандемии, Беглов посоветовал обратиться в федеральный центр и убедить его предоставить Петербургу финансовую поддержку.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик также признал, что бизнес получает недостаточно поддержки. По его словам, в настоящее время ведется работа над вторым пакетом антикризисных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки начали выдавать малому и среднему бизнесу зарплатные кредиты под 0% годовых.