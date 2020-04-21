Банки Петербурга одобрили первые зарплатные кредиты под 0%

В Петербурге одобрены первые заявки на кредитование малого и среднего бизнеса под 0%. Деньги будут направлены на выплаты зарплат.

ПАО «Сбербанк» получил 265 заявок на сумму 393 млн рублей. Из них уже одобрена 171 заявка на общую сумму 277,5 млн.

В ПАО «Промсвязьбанк» подано 159 заявок. Одобрение получили 16 из них на 11,6 млн рублей. Остальные находятся на рассмотрение. Зарплаты уже получили 300 работников.

«Среди 16 одобренных документов — заявки от сети пекарен, салонов красоты, грузоперевозчиков», — рассказали в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

ВТБ принял 150 заявок. Примерно треть из них одобрена. Положительный ответ от банка получили сети кофеен, стоматологии и другие предприятия малого бизнеса.

В банк «Санк-Петербург» обратились 50 организаций. Общая сумма заявок составляет 90 млн рублей. Организации планируют выплатить зарплаты 1 тыс. 200 человек. Заявки пока не рассмотрены, банк ожидает получения аккредитации Минэномразвития.

Банк «Открытие» по данным на 20 апреля принял 26 заявок на зарплатные кредиты под 0%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработал антикризисный чат «В помощь бизнесу». Эксперты и консультанты отвечают на вопросы предприятий малого и среднего бизнеса.