В Петербурге заработал антикризисный чат для МСП «В помощь бизнесу»

В Петербурге заработал антикризисный чат для МСП &#171;В помощь бизнесу&#187;
Предложения, исходящие от бизнесменов, будут рассматриваться в городском штабе по поддержке бизнеса. Фото: pixabay.com

Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Северной столицы запустил чат «В помощь бизнесу», где эксперты и консультанты ответят на вопросы и жалобы индивидуальных предпринимателей.

Проект разработан в качестве антикризисной поддержки МСП, поскольку экономическая ситуация чрезвычайно осложнилась пандемией коронавирусной инфекции, распространившейся по всему миру. В чате на сайте Фонда бизнесмены могут получить советы относительно своего дела. Кроме того, общение в чате может быть анонимным.

К работе в нем планируют привлечь представителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга: сотрудников комитетов имущественных отношении, труда и занятости, Центра поддержки предпринимательства и многих других, которые могут дать компетентные советы в сложившейся ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк РФ отменил комиссию для банков за транзакции в Системе быстрых платежей.

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