Быстрые платежи стали бесплатными для российских банков

Быстрые платежи стали бесплатными для российских банков
В этом году в СБП также появится возможность переводов юридических лиц физлицам, в том числе заработной платы. Фото: pixabay.com

Центральный банк России отменил комиссию за операции в Системе быстрых платежей (СБП). Обнуление тарифов вступило в силу 1 апреля.

Отметим, что раньше все российские кредитно-финансовые организации были обязаны платить Центробанку как оператору Системы быстрых платежей от 5 копеек до 3 рублей за перевод. Новая льгота, которая будет действовать до 30 июня 2022 года, отменяет это правило, передает «Интерфакс». Сами банки также могут вводить комиссии за операции в СБП.

Кроме того, с 1 мая 2020 года переводы меньше ста тысяч рублей в СБП станут бесплатными для физических лиц. Максимум комиссионного сбора за переводы свыше ста тысяч составит 0,5% от суммы, но не больше 1,5 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Сбербанке зарегистрировали резкое снижение спроса на наличные и иностранную валюту.

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