Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса на наличные и валюту

Сбербанк зафиксировал снижение спроса россиян на наличные рубли и иностранную валюту.

В пресс-службе банка отметили, что сейчас спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой находится ниже обычного уровня.

Объем снятия наличных в первой половине этой недели менее обычного:

Снижение по объему снятия наличных в первой половине этой недели составляет 70% в офисах банка и 28% — в банкоматах. Кроме того, продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, такие показатели говорят об уровне финансовой грамотности россиян и соблюдением ими режима самоизоляции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился. Режим самоизоляции сейчас действует во многих российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сбербанк смоделировать три возможных потенциальных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения коронавируса. Самый стрессовый сценарий – это падение цен на нефть до 20 долларов за баррель и доллар по 100 рублей. Кроме того, возможны макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек и частичную остановку работы предприятий.