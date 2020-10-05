Биологи выяснили, для каких животных опасен новый коронавирус

Международная группа биологов из Великобритании и Малайзии определили, какие животные рискуют заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Специалисты использовали компьютерное моделирование для 215 видов животных, чтобы выяснить, какие виды в опасности. Результатами исследования ученые поделились в научном издании Scientific Reports. В рамках эксперимента, ученые определили, способствуют ли мутации белка АСЕ2 усилению или ослаблению связи между белком SARS-CoV-2 и белком хозяина.

Оказалось, что 26 видов млекопитающих обладают восприимчивостью к коронавирусу из-за регулярного контакта с человеком. В этот перечень вошли, в частности, овцы, шимпанзе, гориллы, макаки, кошки, собаки, тигры, львы и хорьки. Ученые рекомендуют с особенным вниманием следить за состоянием животных и соблюдать нормы санитарный безопасности при контакте с ними.

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