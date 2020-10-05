Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции

Двенадцатый саммит объединения из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, пройдёт онлайн 17 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

В понедельник, 5 октября, об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 – 2020 гг. и в объединении БРИКС в 2020 г. Антон Кобяков.

Сообщается, что работа стран «пятерки» будет идти по трём направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и контакты между людьми. По словам советника президента Антона Кобякова, не смотря на коронавирус сотрудничество России с представителями БРИКС продолжается.

«Последовательно ведется работа в рамках председательства России в объединении БРИКС. В текущем году страны «пятерки» продолжили тесное стратегическое партнерство», – сообщил Антон Кобяков.

Напомним, что в 2019 году было принято решение о смене места проведения БРИКС и ШОС. Саммит перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург. Позднее из-за вспышки коронавируса в мае был назначен срок проведения с 21 по 23 июля в Петербурге. В итоге, встреча лидеров состоится онлайн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что страны БРИКС хотят отказаться от доллара.