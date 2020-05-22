Страны БРИКС хотят отказаться от доллара

Эксперты оценивают золотой запас России достаточно хорошим для удержания рубля.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Эксперты убеждены, что накопленный Банком России золотой запас позволит избежать падения рубля и в дальнейшем. Также отмечается, что инвестиции в металл помогут не только обогатиться, но и сократить долю американской валюты в международных расчетах.

Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда. На данный момент стоимость золотых запасов оценивается в 126 миллиардов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники соцучреждений в Петербурге получат дополнительные выплаты. Сумма выплат зависит от ситуации: если коронавирус в учреждении был выявлен, то размер выплаты, соответственно, увеличивается.