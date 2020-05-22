Сотрудники соцучреждений в Петербурге получат дополнительные выплаты

Сотрудники соцучреждений в Петербурге получат дополнительные выплаты
Перечислять средства начнут, не дожидаясь зарплаты. По предварительным подсчетам, их получат около 6 тыс. человек.  Фото: pixabay.com

Сотрудники социальных учреждений Северной столицы получат единовременные выплаты за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, премии получат все сотрудники соцучреждений, которые работали в условиях обсервации или изоляции. При этом длительность рабочих дней должна составлять не меньше 14.

Сумма выплат зависит от ситуации: если коронавирус в учреждении был выявлен, то размер выплаты, соответственно, увеличивается. Порядок и условия получения денежных средств до понедельника, 25 мая, установит городской комитет по социальной политике. На выплаты из федерального бюджета выделено 154 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пенсионные выплаты в прошлом году было выделено более 7 трлн рублей.

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