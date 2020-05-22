На выплату пенсий в 2019 году было направлено 7 трлн рублей

Кроме пенсий, деньги также были реализованы на социальные выплаты и материнский капитал. Фото: Baltphoto

Кроме пенсий, деньги также были реализованы на социальные выплаты и материнский капитал. Фото: Baltphoto

Более 7 триллионов рублей было направлено на выплату пенсий за прошлый год, это составляет почти 90% бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

В четверг, 21 мая, об этом отчитался глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном совещании. В общей сложности за 2019 год фонд расходовал 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% от суммы которых, — то есть, 7 трлн 660 млрд рублей, — было направлено на выплату пенсий.

Оставшиеся средства были направлены частично на социальные выплаты (516 млрд) и материнский капитал (291,5 млрд). Котяков также отметил, что средний размер страховой пенсии, выплачиваемой по достижении пенсионного возраста неработающим россиянам, составил в прошлом году 15 496, то есть, увеличился более чем на тысячу рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготные категории граждан в Петербурге получили выплаты в размере 2 тысяч рублей.