В МФЦ Ленобласти за сентябрь обратились рекордные 580 тысяч раз

Сегодня в регионе работают 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для бизнеса». Фото: gu.spb.ru

Сегодня в регионе работают 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для бизнеса». Фото: gu.spb.ru

В течение сентября 2020 года в многофункциональные центры Ленобласти поступило рекордное количество обращений. Граждане воспользовались услугами центров 580 тысяч раз.

Это на 28% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период и даже за декабрь 2019-го — месяц, на который традиционно приходится большинство обращений. В сравнении с августом 2020 года на 25% популярнее стали услуги социальной защиты.

Чаще всего жители Ленинградской области приходили в МФЦ, чтобы внести изменения в реквизиты для перевода выплат на карты «МИР», для оформления пособий на товары для детей, льготных проездных. Кроме того, граждане обращались за компенсацией по неполучению места в детском саду, за социальной помощью для малоимущих и с целью подачи заявление на денежную выплату или предоставление соцуслуг.

Кроме того, сентябрь был последним месяцем для оформления допвыплат на детей от 0 до 16 лет. За время действия услугой воспользовались 30 тысяч родителей. Руководитель МФЦ подчеркивают, что закрытие центров не планируется, они продолжают работать в этаном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петербурге появятся новые отделения МФЦ.