Новые МФЦ откроют в Петербурге в 2021 году

Новые МФЦ откроют в Петербурге в 2021 году
МФЦ. Фото: lenobl.ru

В 2021 году в Северной столице откроют четыре новых многофункциональных центра. Два из них появятся в Приморском районе, третий — в Колпинском, и четвертый — в Московском.

Также в следующем году планируется расширекние МФЦ в Красногвардейском районе. Об этом сообщает глава петербургского комитета по информатизации Станислав Казарин. Таким образом, в городе откроется 75 новых окон.

Чиновник отметил, что на улицах Петербурга также будет увеличено количество камер видеонаблюдения. По словам Казарина, сейчас в Смольном обсуждается, каким камерам отдать приоритет — домофонным или камерам в местах скопления людей.

Группировку камер, которая на сегодняшний день составляет 45 тыс., хотят увеличить на 1,31 тыс. камер. Казарин отметил, что к 2025 году в городе установят еще около 180 тыс. камер, чтобы обеспечить непрерывную зону покрытия системы видеонаблюдения в жилых домах и движения к остановкам и метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские МФЦ станут работать быстрее, благодаря переходу на новое ПО.

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