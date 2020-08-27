Петербургские МФЦ станут работать быстрее, благодаря переходу на новое ПО

Работники многофункциональных центров Северной столицы смогут обрабатывать до трех тысяч заявок в день с помощью нового программного обеспечения.

В среду, 26 августа, стало известно, что городские МФЦ в ближайшее время начнут использовать обновленную версию системы ведения Единого государственного реестра недвижимости. Благодаря техническому улучшению, жителю Петербурга смогут оперативнее регистрировать свои права на недвижимость, получать услуги кадастрового учета и необходимые сведения из ЕГРН. Уже с сентября с помощью новой системы данные можно будет получать куда быстрее, а сами центры смогут обрабатывать до 3 тысяч обращений клиентов в день. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в Санкт-Петербурге в настоящее время работает 57 многофункциональных центров. Для петербуржцев в них доступно 367 различных видов услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ.